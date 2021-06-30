«Одноклассники» запустили сервис конвертации текста для людей с дислексией

В «Одноклассниках» запустили сервис, который поможет читать и лучше воспринимать тексты людям с дислексией. Приложение ProstoSlovo было разработано специально для людей с особенностями восприятия текста. Оно позволяет конвертировать любой текст в кириллическую версию специального шрифта «Антидислексия», латинскую версию которого изобрел Кристиан Боэр, дизайнер с дислексией.

После конвертации текст можно отформатировать – это облегчит его восприятие. Пользователи могут изменить: цвет букв и цвет фона, сделать увеличенные расстояния между буквами, словами и строчками, фиксированное расстояние между словам и несколько других параметров. Правильно подобранная комбинация цветов может значительно улучшить читабельность. Создатели приложения говорят, что с его помощью дислексики на 75% легче распознают текст. А шрифт «Антидислексия» легче читается детьми с СДВГ и проблемами умственного и психического развития.

«Сейчас готов самый базовый набор функций приложения, но мы планируем развивать наше приложение дальше. ProstoSlovo пока существует как веб-сервис, скоро у него появятся версии для мобильных устройств. Мы дополним приложение функцией оптического распознавания символов (OCR), чтобы можно было сканировать и конвертировать обычный текст в наш шрифт», – прокомментировала Светлана Скангале, руководитель проекта.

Сервис работает в десктопной версии «Одноклассников» и скоро станет доступен в мобильных приложениях соцсети на iOS и Android.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 30.06.21

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