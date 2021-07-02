В «Одноклассниках» запустили сервис рекомендаций компаний

В «Одноклассниках» запустили сервис, с помощью которого можно рекомендовать друзьям бизнес-профили. Работает это следующим образом: пользователи с помощью кнопки «Рекомендовать» на странице бизнес-профиля могут поделиться личным отзывом и посоветовать друзьям любимую кофейню или салон красоты, опытного фотографа или профессионального косметолога. Рекомендация будет отображаться на странице бизнес-профиля, а текст отзыва – в ленте пользователя и его друзей. Таким образом друзья клиентов компаний смогут узнать о проверенных специалистах и бизнесах с качественными товарами и услугами. На бизнес-страницах в профиле будет отображаться счетчик рекомендаций.

Сервис работает на всех платформах: оставить рекомендацию можно и с компьютера, и с мобильного в приложениях ОК на iOS и Android. В будущем сервис рекомендаций будет также доступен группам в соцсети.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 02.07.21

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