Последняя ледяная зона Земли стремительно тает

Последняя ледяная зона Земли не выдержала глобального потепления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», последней ледяной зоной называются наиболее толстые и древние льды Арктики. Они находятся в море Ванделя, расположенном между Канадским Арктическим архипелагом и Гренландией.

Из-за сочетания низкой температуры, береговых ветров, океанских течений и толщины ледяного покрова эта территория до сих пор считалась неуязвимой и расценивалась как последнее убежище для арктических животных – тюленей, моржей, белых медведей.

Однако с 2018 года там отмечается существенное таяние льда в межсезонье, а в 2020 года толщина льдов сократилась до рекордного минимума.

«Рекордно низкий уровень льда в море Ванделя летом 2020-го был связан с аномальной погодой – сильный ветер отрывал и уносил фрагменты льда, не давая ему образовывать скопления и повышая альбедо поверхности воды, – цитирует издание Communications Earth & Environment Акселя Швайгера из Вашингтонского университета. – В итоге на поверхности моря росла температура, поэтому лед покрыл всего 52% акватории».

Ученые заявляют, что все ранее созданные климатические модели должны быть пересмотрены, поскольку они не предусматриваю таяния льдов в данной области.

Москва, Анастасия Палей

Москва. Другие новости 03.07.21

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