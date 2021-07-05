Гидрометцентр прогнозирует дожди, штормовой ветер и град в ряде регионов России

В Гидрометцентре спрогнозировали опасные погодные условия в некоторых регионах России. Пока часть территории будет заливать дождями и засыпать градом, жители других субъектов будут изнывать от жары.

«Температура будет в Краснодарском крае и Ростовской области как в июне, за счет прохождения прохладных воздушных масс по восточной периферии антициклона… Поэтому в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе будет будут проходить фронтальные разделы, будет много осадков», – сказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ливни и штормовой ветер прогнозируются в Крыму, а также в Ростовской области. Однако если на полуострове температура будет держаться в пределах 24-25 градусов, то на Дон придет сильная жара – до 40 градусов, добавил ученый.

В Калмыкии ожидаются дождь, гроза, сильный ветер: необычная ситуация для засушливого климата региона. «Аналогичная ситуация в северокавказских республиках: сильный дождь, град, ветер. В Карачаево-Черкесии даже до 27 метров в секунду... Такая ситуация на Ставрополье будет до вторника», – сказал Вильфанд.

Жителям Урала также стоит быть осторожнее. Челябинскую и Свердловскую области ожидают ливни, ветер, грозы и град. Между тем южнее, в Курганской области, синоптики обещают жаркую погоду до 37 градусов.

Волна тепла пришла в Санкт-Петербург, на Кольский полуостров и в Карелию. «Очень высокие температуры: на шесть-восемь градусов выше нормы», – уточнил ученый. Аномальная жара наблюдается и в Якутии – температуры выше нормы на 10-12 градусов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.07.21

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