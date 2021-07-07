Одноклассники запустили тематические конкурсы в «Моментах»

«Одноклассники» запустили в сервисе «Моменты» тематические конкурсы, где можно соревноваться с друзьями и публиковать фото и видео на определенную тематику. После добавления своего контента можно будет присоединиться к уже созданным конкурсам, посмотреть рейтинги участников, либо создать собственный конкурс с помощью интерактивного стикера, который будет добавляться на все публикации.

«Конкурсную составляющую «Моментов» мы закладывали еще на этапе создания сервиса – в его основу легли механики фотоконкурсов в ОК. Благодаря этому у нас получилось создать новое прочтение знакомого формата исчезающих фото и видео: пользователи не просто делятся контентом, но и соревнуются в его популярности. Тематические конкурсы – новый шаг в этом направлении. С их помощью пользователи получат еще больше поводов для коммуникации с друзьями и подписчиками в ОК, а авторы и бренды смогут вовлечь в свои активности новую аудиторию», – прокомментировал директор по проектам «Одноклассников» Владимир Кочетков.

Сейчас конкурсы можно создать от личного профиля в мобильном приложении и на iOS, и на Android и проводить их среди друзей и подписчиков, в дальнейшем появятся публичные конкурсы, их можно будет создать как от личного профиля, так и от имени группы.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 07.07.21

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