Треть пользователей рунета уверены, что в соцсетях можно найти серьезные отношения

Россияне считают соцсети неплохим вариантом поисков пары. 35 % пользователей соцсетей уверены, что так можно познакомиться, но только для легкого флирта, а 30 % думают, что это отличная возможность обрести крепкие отношения, при этом 15% уже нашли своего постоянного партнёра через соцсети. Пятая часть пользователей соцсетей говорят, что таким образом знакомиться сложно. Таковы данные опроса, которые ко Дню семьи любви и верности провели исследовательский центр ResearchMe и «Одноклассники», в опросе приняли участие 1093 человека старше 18 лет.

Среди всех опрошенных только 13 % из тех, кто не состоит в отношениях, не ищут себе пару в соцсетях. 12 % людей знакомятся в соцсетях и ходят на свидания, еще 18 % знакомятся, но в оффлайн общение не переводят. 40 % не ищут никого в соцсетях, но только потому, что уже состоят в отношениях.

Респондентов попросили ответить на вопрос, следят ли они в соцсетях за своими бывшими партнерами. Более половины этого не делают, 18% иногда просматривают их страницы и действия, и 16% не имеют бывших партнеров. 12% опрошенных признались, что следят за партнером из прошлых отношений, но хотят разорвать эту зависимость: интересно, что среди мужчин таких больше – 14% против 9% у женщин.

«Одноклассники» также составили рейтинг городов по наибольшему и наименьшему количеству пар, состоящих в отношениях и указавших это в профиле. Городами с самым большим количеством пар стали Москва, Барнаул и Белгород. Наименьшая доля пользователей, рассказавших о своих отношениях, оказалась в Санкт-Петербурге, Казани и Перми.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 08.07.21

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