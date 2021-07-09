Калифорнийцев из-за жары призвали сократить потребление воды: поменьше поливать газоны и быстрее принимать душ

Власти Калифорнии в четверг призвала жителей сократить потребление воды на 15% и распространили чрезвычайное положение, связанное с засухой, почти на половину населения штата. «Мы живем в засухе уже два года», – резюмировал губернатор штата Гэвин Ньюсом на пресс-конференции. Он также объявил, что подписывает указ, поощряющий «добровольные усилия по сохранению воды в штате Калифорния».

«Мы надеемся, что жители Калифорнии сохранят образ мышления, который у них был во время последней засухи, и укрепят его за счет добровольного снижения потребления воды на 15% не только в домах, но также в промышленных, коммерческих и сельскохозяйственных объектах», – заявил он. Таким образом, губернатор попросил калифорнийцев проявить «здравый смысл», сократив, например, полив газонов, а также более оперативно принимать душ.

После нескольких лет очень небольшого количества осадков запасы плотин в конце мая в Калифорнии оценивались в две трети от их нормального уровня. Ситуация усугубилась из-за аномальной жары на прошлой неделе в некоторых частях западных Соединенных Штатов и Канады. В следующие выходные по-прежнему ожидаются рекордные температуры: в Долине Смерти в Калифорнии прогнозируется до 53 градусов по Цельсию.

Губернатор Калифорнии также объявил, что в 50 из 58 округов Калифорнии в настоящее время действуют чрезвычайные меры. Чрезвычайное положение, связанное с засухой, затрагивает 42% населения, в основном в северной и центральной Калифорнии. Это дает властям дополнительные полномочия по контролю над ресурсами. Среди последствий засухи – повышенный риск возникновения пожаров в регионе, уже опустошенном в последние годы массивными лесными пожарами.

Лос-Анджелес, Елена Васильева

Лос-Анджелес. Другие новости 09.07.21

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