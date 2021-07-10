Власти Ростовской области ужесточили ковид-ограничения

Сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение об ужесточении ограничений, связанных с грозой распространения коронавируса. Как сообщила пресс-служба

главы региона, с 12 июля приостановлено проведение массовых мероприятий культурного, зрелищного и развлекательного характера в общественных местах.

При этом разрешены политические мероприятия согласно федеральному закону «О выборах», однако число участников таких мероприятий не должно превышать 100 человек. При их организации должны быть соблюдены все меры санитарной безопасности.

Вновь введён запрет на проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей. Исключение сделано только для стадиона «Ростов-Арена», при этом максимальная заполняемость трибун там также не должна превышать 50%. Заполняемость помещений при проведении музыкальных и театральных выступлений также не должна превышать 50%.

В зданиях торгово-развлекательных центров приостановлена деятельность объектов для развлечения и досуга, за исключением аквапарков и кинотеатров. При этом для бассейнов и аквапарков введены ограничения по количеству посетителей: для бассейнов площадь зеркала воды на одного человека должна составлять не менее 10 квадратных метров, для аквапарков – не менее пяти квадратных метров.

Также оговорена максимально допустимая загруженность залов в фитнесс-клубах, которые оказывают услуги в закрытых помещениях. На одного посетителя должно приходиться не менее десяти квадратных метров площади.

При оказании услуг предприятиями общественного питания разрешено обслуживание не более четырех человек за одним столом. Исключением являются случаи семейного посещения учреждений общепита, когда за одним столом могут находиться более четырех человек, если это близкие родственники: родители, дети, супруги.

Работодателям рекомендовано перевести на дистанционную работу всех работников в возрасте 65 лет и старше. Всего на дистанционную работу должно быть отправлено не менее 30% от общего числа сотрудников.

Ростов-на-Дону, Светлана Антонова

Ростов-на-Дону. Другие новости 10.07.21

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