«Здесь созданы слабые условия для развития детей»: Герой России Андрей Богатов посетил Красноярский край

Андрей Богатов прибыл в Красноярский край по приглашению местного отделения партии «Родина» – он идет вторым номером в федеральном списке на выборах в Государственную Думу.

Первым делом Андрей Богатов совместно с ветеранами вооруженных сил и участниками боевых действий посетил в Красноярске мемориал воинам-интернационалистам и возложил цветы, отдав дань уважения защитникам Отечества. Почтил память героев у Вечного огня.

После в продолжение патриотической тематики в музее «Мемориал Победы» Андрей Богатов пообщался со школьниками, которые участвуют в акции «Память Победы» в качестве постовых у Вечного огня. Он провел для них «Урок мужества». Ребята, а на встрече их было 10 человек, рассказали Герою России о том, чем занимаются, и что их, активистов, на самом деле гораздо больше: порядка 50 человек.

«Горжусь вами. Очень рад, что во времена интернета есть дети, чья жизнь проходит не только в сетях компьютеров и телефонов. Вы читаете книги, интересуетесь историей, героями страны, в которой родились. Успехов! – пожелал Андрей Богатов, пожав руку каждому из школьников.

Ребята, в свою очередь, поинтересовались, у Богатова, каково это быть Героем России и решиться на подвиг?

«Об этом не думаешь. Наверное, важно иметь силу духа, мужество… Но на самом деле в решающий момент в душе ты просто внутренне уверен, что должен это сделать ради себя, детей, родителей. Ради, вас – всей страны!», – сказал Андрей Михайлович.

Вместе с тем он отметил, что для детей в Красноярском крае создаются далеко все условия, необходимые для развития.

«В селе Зыково спортзал закрывают в угоду какому-то коммерсанту. Из ДК Железнодорожников выгоняют пауэрлифтеров, которые там 30 лет тренировались, воспитывали чемпионов. Можно подумать, что у детей и подростков в Красноярском крае переизбыток здорового досуга! Нет, господа чиновники: каждый раз, когда вы закрываете маленький спортзал, вы десяток-другой судеб детских ломаете, вы их на улицу вышвыриваете!», – возмутился Андрей Богатов.

Кроме того, он удивился, что в городе-миллионере (по числу жителей) закрывают школу: «Узнал, что в Красноярске закрывают школу на улице Глинки, так как здание учебного заведения признали аварийным. Теперь придётся отправлять детей учиться в другой район. Не понимаю: здание внезапно аварийным стало? Почему заранее было не предусмотреть такую ситуацию? Почему дети должны ездить в другой район? Объяснение я нахожу только одно: безалаберность местных властей! Многие родители жалуются, что дети учиться не хотят. Так зачем давать им лишний повод возненавидеть школу, которая теперь находится на тридевять земель?!»

Красноярск, Светлана Антонова

Красноярск. Другие новости 12.07.21

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