На Крите спасатель дважды спас одну и ту же россиянку

На Крите спасатель помог тонущей женщине и узнал в ней ту, которую он спас около года назад. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.

Инцидент произошел в Сталиде в Ираклионе. Йоргос Макридакис вытащил на берег 75-летнюю россиянку и был очень удивлен. Так как около года назад он уже спасал эту женщину.

Оказалось, что пенсионерка из России постоянно проживает на Крите. В прошлом году она также неосторожно решила искупаться в том же месте, где часто бывают сильные течения.

Мужчина предостерег пострадавшую и попросил больше не купаться в плохих погодных условиях без разрешения спасателей.

Ираклион, Зоя Осколкова

Ираклион. Другие новости 13.07.21

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