Коронавирус и «безобразное» поведение граждан: власти Тувы решили ограничить работу общественного транспорта

Сегодня на заседании оперативного штаба республики Тува по борьбе с распространением коронавируса принято решение ужесточить ограничительные меры в сфере общепита, транспорта и процедуры заключения браков. Поводом для таких действий стало «крайне безответственное отношение граждан к собственному здоровью и нежелание бизнеса выполнять антиковидные требования», говорится в официальном сообщении на сайте республиканского правительства.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Салчак сообщила, что за последние сутки в республике зарегистрировано 170 новых случаев заболевания Covid-19. Самое большое количество заразившихся в Кызыле и в Кызылском кожууне. Среди заболевших: 32 человека – дети до 17 лет, 27 пенсионеров, 111 человек среднего возраста. Выявлено 1048 контактных лиц. Зафиксированы очаги инфекции в ООО «Лунсин» и в противотуберкулезном санатории «Сой». По ее словам, система здравоохранения работает на пределе своих сил.

К таким итогам привело, как выразилась Салчак, «безобразное» поведение граждан, которые несмотря на все предупреждения и ограничительные меры продолжают игнорировать санитарные предписания: продолжают организовывать и посещать массовые мероприятия: семейные торжества. Поэтому, по мнению Главного санитарного врача, необходимо срочно принять меры по разобщению населения и ужесточить карантинные требования.

Руководитель оперштаба Александр Брокерт заявил, что ситуацию в общепите можно назвать «пиром во время чумы». По его словам, люди сознательно идут на нарушение, когда проводят «за закрытыми дверями» свадьбы и другие семейные торжества.

После обсуждения повестки оперштабом принято решение внести изменения в указ главы республики №223 от 6 июля 2021 года, касающиеся работы объектов общепита – теперь им можно будет работать только на вынос и с доставкой, общественного транспорта – в выходные дни он не будет работать, процедуры заключения браков в органах ЗАГС необходимо передвинуть на поздние сроки. Также для посетителей полностью закрывается скульптурный комплекс «Центр Азии».

Как отметили в республиканском правительстве, новая редакция указа должна быть опубликована в течение суток.

Всего в Туве зафиксировано 18 049 случай COVID-19, выздоровели 16 736 человек, умерли – 226.

Кызыл, Светлана Антонова

Кызыл. Другие новости 13.07.21

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