Власти США запретили ввозить собак из России из-за бешенства

Власти США ввели временный запрет на ввоз собак из 113 государств, в том числе из России. Об этом сообщил американский Центр по контролю и предотвращению заболеваний (CDC).

Ограничение вступает в силу с 14 июля. Сколько будет действовать данный запрет, не уточняется. В список стран, подпадающих под ограничительные меры, вошли Россия, Белоруссия, Грузия, Казахстан, материковый Китай, Украина, Молдавия, а также государства Африки, Южной Америки, Карибского бассейна и Азиатского региона. На эти страны приходится около 6% всех импортируемых в США собак.

Как сообщили в CDC, ограничения необходимы «в целях обеспечения здоровья и безопасности собак, ввозимых на территорию США, а также для защиты здоровья населения страны от повторного попадания вируса собачьего бешенства в Соединенные Штаты».

Регулятор отметил, что в крайних случаях могут быть сделаны исключения из нового правила. Владелец собаки должен подать специальную заявку по меньшей мере за шесть недель до посещения США. В противном случае питомцы будут отправлены обратно за счет хозяина.

Вирус собачьего бешенства был искоренен в США в 2007 году, при этом каждый год фиксируется порядка 5 тысяч случаев выявления вируса бешенства у животных, подавляющее большинство из них – в дикой природе. Основными носителями бешенства сегодня являются летучие мыши, еноты, скунсы и лисы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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