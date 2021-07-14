Власти Орска призвали жителей не выезжать из города

Администрация Орска в Оренбургской области призвала горожан не ездить за пределы региона и даже в соседние города. Власти объяснили это сложной эпидемиологической обстановкой.

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Орска просим вас перенести в ближайшие выходные дни поездки в крупные населенные пункты Оренбургской области, а также за ее пределы», – говорится в сообщении на сайте мэрии.

Глава городской администрации Василий Козупица назвал сложной ситуацию с Covid-19 в Орске и призвал жителей прививаться.

По данным регионального Минздрава, в области выявили 50 821 больных коронавирусом. На 13 июля суточная заболеваемость составила 275 случаев.

Орск, Наталья Рязанова

Орск. Другие новости 14.07.21

Югорский оперштаб зафиксировал 184 новых случая Covid-19 за сутки. / На Урале запрещают мероприятия численностью больше 500 человек. / Бесправник устроил смертельное ДТП в Иркутской области. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»