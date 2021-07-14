В Волгограде нашли малыша с 275 тысячами рублей в кармане

В Волгограде полицейский заметил на улице маленького ребенка, у которого из кармана торчала пачка денег. Мальчика отвели домой.

Как сообщили в региональном управлении МВД, участковый уполномоченный обнаружил на остановке малыша без сопровождения взрослых. «Из кармана брюк мальчика виднелась пачка денежных купюр номиналом 5 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Ребенок смог только сказать, что ему шесть лет, и назвал имя. Мальчика доставили в отделение, где уже сотрудники по делам несовершеннолетних установили его личность.

Оказалось, что он живет с бабушкой-опекуном, с двумя сестрами и братом. Малыш ушел из дома утром, пока бабушка готовила завтрак. При этом он прихватил 275 тысяч рублей, которые семья копила на ремонт.

Женщина обнаружила отсутствие внука, когда к ней пришли полицейские. Отмечается, что мальчик не пострадал, а все деньги вернули бабушке.

Волгоград, Зоя Осколкова

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