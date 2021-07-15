Песков назвал халатностью ситуацию с дорогой в омском селе, искавшем помощи у Меркель

Власти Омской области халатно отнеслись к обращениям жителей села Верхний Карбуш, которым пришлось искать помощи у властей Германии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он считает гнев сельчан на местные и региональные власти оправданным.

«Абсолютно оправданный гнев жителей этого села. Они абсолютно правы. Это недопустимая абсолютно халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей», – цитирует представителя Кремля ТАСС.

В июне жители села в Омской области записали и опубликовали в соцсети видеообращение к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Текст они дополнительно перевели на немецкий язык и все вместе отправили почтой и в электронном формате.

Россияне пожаловались, что уже несколько лет власти переносят ремонт дороги и не реагируют на их обращения.

Сельчане выбрали Меркель адресатом жалоб, потому что у многих имеются немецкие корни. Село Верхний Карбуш основали немцы-переселенцы, сейчас оно насчитывает около 500 жителей.

Немецкие власти ответили, что не могут вмешиваться во внутренние дела российской деревни и посоветовали обратиться к местным властям. Сельчане решили написать новое письмо в Международный союз немецкой культуры в Москве. Организация действует в интересах немецких меньшинств в России.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 15.07.21

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