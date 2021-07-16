В рунете можно будет получить скидку в AliExpress за рекомендации друзьям

«Одноклассники» запустили первую реферальную программу в совместном маркетплейсе товаров с AliExpress Россия. Пользователи смогут получать скидки за приглашения друзей в маркетплейс и совершать совместные покупки в сервисе «Товары» в соцсети.

Чтобы стать участником этой программы, надо отправить приглашение друзьям в личных сообщениях через сервис «‎Дружные скидки» – попасть в него можно с главной страницы маркетплейса. После того, как 10 друзей перейдут по ссылке, пользователь получит собственный уникальный реферальный промокод и сможет использовать его до завершения акции. Такая программа скидок будет состоять из раундов, которые будут открываться друг за другом. Каждый раунд «Дружных скидок» – новый промокод на скидку. Размер скидки и минимальная сумма заказа могут меняться. Например, при сумме промокода на 399 рублей пользователю нужно совершить заказ на сумму не менее 400 рублей. В одном раунде можно получить только один промокод, но участвовать можно в каждом раунде программы.

Сервис работает на всех платформах: принять участие в программе можно и с компьютера, и с мобильного в приложениях «Одноклассники» на iOS и Android. В конце 2020 года ОК перезапустили собственный маркетплейс совместно с AliExpress Россия. Пользователи соцсети получили возможность совершать покупки из каталога с более чем 100 млн товаров. Сервис нативно интегрирован во все механики соцсети: пользователь может совершить покупку не только в разделе с товарами, но и прямо из своей ленты новостей. Кроме того, маркетплейс ОК формирует персональную ленту товаров для всех пользователей, а покупатели могут делиться новыми товарами с друзьями и получать от них ценные рекомендации.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 16.07.21

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