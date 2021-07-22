В Ингушетии будут подавать воду строго по графику

Многие жители Ингушетии столкнулись с нехваткой питьевой воды. Ситуация осложнилась тем, что в регионе установилась жаркая погода. Оперативный штаб при в ГУП «ИнгушрегионВодоканал» решил подавать воду по графику.

«Принято решение о подаче воды согласно установленному режиму. В проблемных и труднодоступных населенных пунктах организован подвоз воды автоцистернами», – сообщили на предприятии «Интерфаксу».

По данным оперштаба, особо сложная ситуация в Малгобекском районе. Специалисты сумели восстановить водоснабжение во втором микрорайоне Малгобека, частично – в селах Сагопши и Южный. В Инарки, Аки-юрт снабжение водой прервано.

Жители засыпали власти республики жалобами на отсутствие воды на странице правительства в соцсети.

«Дайте воду в Насыр-Корте! Каждый день даете на полтора часа, за 20 мин ведро только наполнить», – пожаловалась azaira0308.

«Как минимум 70% жителей вы оставили без воды в эти дни», – посетовал пользователь evloev_saidkhasan.

«Дайте воду в Али-Юрте», – попросил milacosm2021.

«Наше правительство не решает проблему с водоснабжением, целая республика сидит без воды», – написал vay_brat.

В ответ на волну обращений правительство опубликовало список контактов ответственных лиц по вопросам обеспечения водоснабжения.

«Для осуществления экстренного или дополнительного подвоза воды также можно обращаться к главам муниципалитетов», – посоветовали власти республики.

Мэрия города Карабулак посоветовала жителям не тратить воду на бытовые нужды. Из-за большого расхода давление в магистральных водоводах снижается, поэтому вода или плохо подается, или ее нет вообще.

Магас, Наталья Рязанова

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