Следить за новостями олимпиады можно будет через соцсеть

Сегодня в Токио стартует летняя Олимпиада. Из-за коронавируса игры пройдут без зрителей, единственный вариант посмотреть соревнования – это трансляции с места событий. Российские спортсмены участвуют под нейтральным флагом.

К старту Олимпиады в «Одноклассниках» запустили специальную ленту новостей в разделе «Рекомендации». Пользователи ОК смогут в режиме реального времени следить за всеми событиями и актуальными новостями из Токио: в ленту будут попадать публикации Олимпийского комитета России, а также официальных групп спортивных СМИ.

В соцсети также выпустили тематические рамки, чтобы пользователи могли поддержать российских олимпийцев. А с помощью флешмоба #Олимпиада пользователи смогут рассказать, что для них Олимпиада – настоящий праздник спорта или мотивация на большие достижения в жизни.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 23.07.21

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