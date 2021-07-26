«Одноклассники» запустили гиперказуальные игры

В «Одноклассниках» появился раздел с простыми гиперказуальными играми. Их можно найти на игровой витрине в отдельном разделе. Игры доступны на компьютере, в мобильной версии, а также в приложениях ОК на Android и iOS.

Гиперказуальные игры – одно из самых популярных и развивающихся направлений, это игры, в которых задействованы простые механики, правила также просты и не требуют от пользователя времени на изучение. Игрок должен проходить испытания разного уровня сложности, при этом в играх может не быть внутренних платежей. Для получения дополнительных бонусов достаточно посмотреть рекламу. Иногда такие игры называют таймкиллерами – в них можно играть в очереди, по дороге на работу, перед сном и в любой ситуации, когда освободились несколько минут времени.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 26.07.21

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