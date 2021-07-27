СКР проверит ситуацию с петербурженкой, выгнавшей детей-аутистов с детской площадки

Следственный комитет в Санкт-Петербурге начал проверку сообщений о женщине, выгонявшей детей с особенностями развития с игровой площадки. Видео инцидента быстро распространилось в соцсетях и вызвало большой резонанс.

Инцидент произошел днем 26 июля на игровой площадке во дворе многоквартирного дома в Красносельском районе города. Одна из жильцов расположенных рядом домов пыталась прогнать детей-аутистов со двора. При этом заявила, что они пугают ее ребенка, угрожала сопровождающей звонком в управляющую компанию и даже выселением.

Ролик опубликован на странице инклюзивного лагеря для детей с аутизмом «Какая разница». Сотрудники после скандала подали заявление в полицию.

«По данному факту организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – пояснили в пресс-службе СКР. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства инцидента.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

Санкт-Петербург. Другие новости 26.07.21

Архивы «Нового Дня». Вторая ветка метро десять лет назад. / Газовая сделка по «СП-2» вынудила США и Германию пересмотреть подход к Минским соглашениям – украинский политолог. / «Самоволка»: прокуратура Москвы начала проверку после побега двух мальчиков из детсада. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»