Минюст разрешит жениться на дому и в больницах за 150 минут

Министерство юстиции России разрешило регистрировать браки на дому, а также в медицинских учреждениях, об этом говориться в Приказе, опубликованном на портале правовой информации.

В тексте Приказа говорится, что «Основанием для выполнения административной процедуры проведения государственно регистрации заключения брака с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию в присутствии лиц, вступающих в брак, являются особые обстоятельства, указанные в заявлении заявителей». Какие именно обстоятельства для заключения брака являются особыми в опубликованном документе, не уточняется. Однако, член Ассоциации юристов России Ольга Митева комментируя приказ «Российской газете» обратила внимание, что пример особых обстоятельств содержится в ст. 11 Семейного кодекса: «Это может быть беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон. При этом перечень таких обстоятельств не является исчерпывающим, то есть и иные обстоятельства, которые не позволяют заключить брак позже, также могут быть расценены органами ЗАГСа как особые».

Также документ обращает внимание, что «Максимальное время совершения административных процедур при регистрации заключения брака в присутствии лиц, вступающих в брак, при особых обстоятельствах (с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию) составляет 150 минут с учетом времени в пути для проведения государственной регистрации заключения брака.

Обновленные положения вступают в силу в начале августа.

Москва, Александр Никифоров

Москва. Другие новости 28.07.21

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