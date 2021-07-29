Первый трейлер триквела «Последний богатырь: Посланник Тьмы» покажут в соцсети

Кинокомпания Disney выпустила первый трейлер третьей части фильма «Последний богатырь: Посланник Тьмы». По сюжету, в третьей части сказки богатыря Ивана ждут новые приключения. Злой чародей Роголеб повержен, Иван и Василиса планируют свадьбу, но невеста оказывается похищена. В пылу погони Иван и его друзья оказываются в современной Москве. Для жителей Белогорья это – волшебный мир, в котором люди не в состоянии отличить настоящую магию от дешевой детской игрушки, но оказывается, и здесь бок о бок с обычными людьми живут герои сказок. С их помощью у Ивана есть шанс окончательно победить древнюю Тьму.

Фильм выйдет в прокат 23 декабря 2021 года.

Disney представила трейлер, который можно будет посмотреть в «Одноклассниках». Эксклюзивный показ пройдет в группе Disney Россия. Посмотреть его можно в десктопной и мобильной версиях соцсети, приложениях OK на iOS и Android и на большом экране в приложении «OK Видео» на Smart TV и Android TV.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 29.07.21

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