Чиновники проверяли жалобу сибиряка и не нашли свалку снега в июне

Житель Новосибирской области пожаловался на отвалы снега, который счищали с улиц города и везли на территорию парка. Чиновники проверили обращение только в июне и снега не обнаружили.

Игорь Осинных, проживающий в поселке Краснообск, подал жалобу через портал «Госуслуги» в Генеральную прокуратуру РФ 26 марта. Он сообщил, что на территорию, предназначенную для размещения скверов, парков и городских садов свозят грязный снег.

«Снег выгружали между деревьями как минимум два раза – 12 и 17 марта. В прошлые годы снегоотвал устраивали рядом с рощей, и для администрации поселка это было нормальное положение дел. В этом году коммунальщики пошли дальше и свезли грязный снег с улиц и дворов прямо в рощу среди деревьев», – рассказал Осиных «НГС.Новости».

Генеральная прокуратура перенаправила заявление в Роспотребнадзор и администрацию Краснообска. Роспотребнадзор, в свою очередь, отправил обращение в Министерство природных ресурсов и экологии НСО. Сотрудник ведомства отправился на поиски снегоотвала 3 июня и по очевидным причинам снега не обнаружил.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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