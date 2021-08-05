В этом году в России будет ранний и короткий бархатный сезон

В 2021 году бархатный сезон на российских курортах начнется раньше и продлится меньше, чем в прошлом. Таковы прогнозы научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Бархатный сезон начинается в первой декаде сентября, когда температура воды и воздуха становятся близки между собой. Температура воды к этому периоду понижается до 23-25 градусов», – цитирует эксперта ТАСС.

В 2020 году бархатный сезон на курортах России длился практически до конца октября. В текущем году, согласно прогнозам, он закончится в первой декаде октября.

«В этом году в первой половине лета циклоническая деятельность способствовала тому, что поверхность воды не очень прогревалась от солнечных лучей из-за большого количества облаков», – объяснил метеоролог.

В настоящее время температура воды на крымских курортах достигает 26 градусов тепла, на Кубани чуть теплее – 28 градусов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.08.21

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