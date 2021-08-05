Суд оправдал обвиняемого по первому в России делу о «ворах в законе»

Томский областной суд с учетом вердикта присяжных вынес оправдательный приговор 45-летнему жителю Томска Николаю Кузьмичеву, которого Следственный комитет причислял к ворам в законе. Он известен в криминальных кругах как Коля Томский, указывало следствие. Это было первое в России уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт по данному делу в минувший вторник. За виновность Кузьмичева высказались четверо присяжных, столько же сочли его вину недоказанной. При равенстве голосов решение выносится в пользу обвиняемого, поэтому подсудимого оправдали, сообщает «Коммерсантъ».

Кузьмичев был задержан в мае 2019 года. По версии следствия, с 2013 года он имел статус вора в законе и управлял преступной средой в Томской и Кемеровской областях, передает ТАСС.

Своим вердиктом Томский облсуд признал право Кузьмичев на реабилитацию.

Томск, Наталья Петрова

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