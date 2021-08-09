Самым обсуждаемым в соцсети видом спорта на Олимпиаде стала спортивная гимнастика

В честь завершения летних Олимпийских игр в Токио «Одноклассники» составили рейтинг самых обсуждаемых в соцсети российских чемпионов и призёров Игр-2020. Самым обсуждаемым в российской соцсети видом спорта во время Олимпиады стала спортивная гимнастика – впервые за 29 лет в командном многоборье победила женская сборная по спортивной гимнастике, а мужская – впервые за 25 лет. В топ-5 самых обсуждаемых видов спорта также вошли художественная гимнастика, волейбол, фехтование и теннис. Чуть меньше внимания пользователи уделили плаванию, прыжкам в воду, баскетболу, тхэквондо и синхронному плаванию.

Самым обсуждаемым спортсменом стал пловец Евгений Рылов, завоевавший два золота в плавании на спине, а также серебро в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. В топ-3 по упоминаемости также вошли: стрелок Виталина Бацарашкина, ставшая первой российской олимпийской чемпионкой в Токио, и Светлана Ромашина – семикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании, завоевавшая два золота. Пользователи и СМИ часто упоминали в ленте соцсети российского гимнаста Никиту Нагорного, а также Дину Аверину – художественную гимнастику в личном многоборье, которой судьи отдали только второе место.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 09.08.21

Мужчина ворвался с ножом в детский сад в Петербурге. / Упавший грузовик расплющил легковушку с виновником ДТП под Ижевском. / Сургутский газоперерабатывающий завод возобновил работу после аварии в ЯНАО. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»