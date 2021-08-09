Детский омбудсмен предложила создать в регионах сеть социальных детских гостиниц

Уполномоченный по правам ребенка РФ Анна Кузнецова во время посещения сегодня социальной гостиницы для онкобольных детей «Добрый дом» предложила распространять в регионах опыт создания специализированных гостиниц для внебольничного проживания детей, – пишут Известия со ссылкой на пресс-службу детского омбудсмена.

По словам генерального директора благотворительного фонда «Добрый дом» Юлии Ромейко, отсутствие у социальной гостиницы необходимого юридического статуса является серьезной проблемой. «Из-за этого проживающие в «Добром доме» не могут прикрепиться к поликлинике, проходить необходимые обследования», – говорит Юлия Ромейко

Анна Кузнецова заявила, что есть уверенность, «вместе с профильными ведомствами, найти выход из сложившейся ситуации. Когда это произойдет, используя накопленный опыт, можно подготовить типовое решение для открытия социальных гостиниц в регионах России, особенно там, где работают федеральные клиники». Она считает, что такие государственно значимые проекты не должны выносить на своих плечах только благотворительные фонды.

«Социальные гостиницы нужно не просто поддерживать, но брать их под государственное крыло», – подчеркнула детский омбудсмен.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 09.08.21

Архивы «Нового Дня» о сахарном беспределе. / Пенсионная система в РФ «совершенно запутанная и непрозрачная»: эксперт оценил перспективы отмены антисоциальной реформы. / Власти Курганской области власти меняют приоритеты: бюджетная субсидия «подогреет» рынок малоэтажек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»