На Сахалине памятник Гагарину снесли в юбилейный год полета в космос

Сахалинские власти разрешили построить автозаправку на месте стелы первому космонавту Земли Юрию Гагарину. Памятник разломали и бросили вместе с другим строительным мусором под Невельском, сообщил Instagram-аккаунт Glubinka Rossii.
В мэрии Невельска отметили, что стела не стояла у них на балансе и не была объектом культурного наследия.
«На этом месте будет монтироваться ценное оборудование. Он полуразрушенный был, вот его и убрали силами подрядчика», – пояснил мэр Невельска Алексей Шабельник телеграм-каналу Amur Mash.
Публикация вызвала большой резонанс: россияне гневно высказались против подобного обращения с памятником Герою СССР и первому человеку, побывавшему в космосе. Администрация Невельска решила все же сохранить стелу, ее уже доставили на муниципальный склад.
«Администрацией Невельского городского округа принято решение отреставрировать барельеф стелы и передать его на хранение в Невельский историко-краеведческий музей», – сообщила пресс-служба мэрии.
Невельск, Наталья Рязанова
Невельск. Другие новости 11.08.21
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