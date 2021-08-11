На Сахалине памятник Гагарину снесли в юбилейный год полета в космос

Сахалинские власти разрешили построить автозаправку на месте стелы первому космонавту Земли Юрию Гагарину. Памятник разломали и бросили вместе с другим строительным мусором под Невельском, сообщил Instagram-аккаунт Glubinka Rossii.

В мэрии Невельска отметили, что стела не стояла у них на балансе и не была объектом культурного наследия.

«На этом месте будет монтироваться ценное оборудование. Он полуразрушенный был, вот его и убрали силами подрядчика», – пояснил мэр Невельска Алексей Шабельник телеграм-каналу Amur Mash.

Публикация вызвала большой резонанс: россияне гневно высказались против подобного обращения с памятником Герою СССР и первому человеку, побывавшему в космосе. Администрация Невельска решила все же сохранить стелу, ее уже доставили на муниципальный склад.

«Администрацией Невельского городского округа принято решение отреставрировать барельеф стелы и передать его на хранение в Невельский историко-краеведческий музей», – сообщила пресс-служба мэрии.

Невельск, Наталья Рязанова

Невельск. Другие новости 11.08.21

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