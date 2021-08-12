В индонезийской армии прекратили практику «проверок на девственность»

Индонезийская армия положила конец «тестам на девственность» среди женщин-призывников», – об этом заявила в четверг, 12 августа, начальник штаба Андика Перкаса. Такое решение было принято после призывов общественности положить конец этой «болезненной и унизительной» практике, – сообщает Le Figaro.

Военные власти проверяли девственную плеву призывников женщин, чтобы исключить кандидатов, которые, по их мнению, могли бы поставить под угрозу имидж армии. «Раньше это было частью оценки женщин-новобранцев при приеме на службу в армию, но мы больше этого не делаем. Военные всегда стараются учиться и совершенствоваться», – заявила на брифинге начальник штаба индонезийской армии Андика Перкаса.

Военные власти считали, что «тесты двумя пальцами» были необходимы для проверки целостности девственной плевы призывников, чтобы исключить кандидатов, чье сексуальное поведение, по их мнению, могло бы поставить под угрозу имидж армии.

Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уверяет, что эти тесты не имеют научного обоснования и не позволяют с уверенностью установить, был ли у женщины секс.

Национальная комиссия по борьбе с насилием в отношении женщин приветствовала такое решение военных, но призвала также издать письменные инструкции по этому вопросу, а ВМС и ВВС последовать примеру командования сухопутными войсками. «Этот тест носит дискриминационный, унизительный характер, он вызывает у проходящих эту унизительную процедуру чувство стыда и страха», – отметила глава Комиссии Терезия Ишварини.

Джакарта, Иван Бабурин

Джакарта. Другие новости 12.08.21

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