Испания депортирует свыше 800 несовершеннолетних мигрантов

Испанские миграционные власти начали депортацию в Марокко 820 несовершеннолетних нелегальных мигрантов прибывших в Испанию в середине мая без сопровождения взрослых, – сообщил AFP источник из префектуры эксклава Сеута .

Несколько испанских СМИ ранее уже сообщали о намерении властей депортировать 820 ​​несовершеннолетних, прибывших в числе около 10 000 мигрантов три месяца назад. Днем в пятницу, 13 августа, информационный портал El Faro de Ceuta сообщил, что этих молодых людей начали конвоировать к границе с Марокко. НПО «Спасите детей» объявила, что подаст жалобу, с целью приостановить выселение подростков.

Мадрид, Иван Бабурин

Мадрид. Другие новости 13.08.21

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