«Одноклассники» объявили конкурс для региональных СМИ

В «Одноклассниках» стартует прием заявок на участие в ОК Media Challenge 2021 – ежегодном конкурсе для региональных СМИ. Успешное прохождение конкурса позволит группам СМИ привлечь новых подписчиков и создавать виральный контент, а победители получат денежные призы в размере 50, 30 и 15 тысяч рублей, которые смогут потратить на продвижение контента в «Одноклассниках», промоподдержку от соцсети и другие подарки. Все участники получат электронные сертификаты об участии в конкурсе.

OK Media Challenge 2021 продлится с 30 августа по 26 сентября. Конкурс включает в себя обучающую программу из теории и практических заданий. Каждый понедельник участникам будет приходить письмо с видеоуроком и подробным описанием задач, участников научат делать прямые эфиры, они попробуют запустить спецпроект и узнают, как настраивать кампании в Рекламном кабинете соцсети.

Подать заявку могут представители всех российских региональных СМИ до 26 августа включительно. Из всех заявок 27 августа жюри выберет финальный список медиа, которые примут участие в конкурсе. Отслеживать ход конкурса можно в группе «ОК для медиа». В прошлом году заявки на участие подали 110 представителей региональных СМИ, 45 из которых прошли отборочный тур. В конкурсе также участвовали медиа из стран СНГ.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 16.08.21

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