Польская вице-чемпионка Олимпиады в Токио продала свою медаль ради спасения ребенка

Спортсменка из Польши Мария Андрейчик, занявшая второе место в соревнованиях по метанию копья на Олимпийских Играх в Токио, продала свою медаль, чтобы профинансировать операцию на сердце восьмимесячному мальчику.

На своей странице в Instagram Мария написала: «Медаль, которую я выставила на прошлой неделе, была продана с аукциона. Вместе с пожертвованием победителя аукциона мы собрали для Милоша более полумиллиона злотых (более €100 тыс.)»

В финале соревнований Андрейчик уступила китаянке Лю Шиин, которая метнула копье на 66 м 34 см. Польская спортсменка показала результат в 64 м 61 см и завоевала серебряную медаль, – сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее, 8 августа, мужская сборная Греции по водному поло, завоевавшая серебро на Олимпийских играх в Токио, также пожертвовала половину своих призовых соотечественникам, пострадавшим от лесных пожаров.

Варшава, Иван Бабурин

Варшава. Другие новости 17.08.21

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