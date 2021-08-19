Минфин и Центробанк проведут онлайн-марафон по ипотеке

В сети стартует Всероссийский экспертный Ипотечный марафон – более 20 экспертов будут рассказывать об инструментах господдержки, трендах на ипотечном рынке, разбирать реальные истории и делиться опытом. В числе спикеров – топ-менеджеры финансовых компаний, специалисты по недвижимости, чиновники, общественные деятели. Первый эфир марафона, который организуют Центробанк, Минфин, Дом.рф и Центр финансовой грамотности, начнется сегодня в 10:00 по московскому времени в официальной группе проекта в «Одноклассниках».

Программа состоит из трех тематических блоков и дает максимально полную информацию для тех, кто только планирует взять ипотечный кредит, уже оформил ипотеку или хочет найти пути решения проблем, связанных с покупкой своего жилья. Расписание программы доступно в группе марафона. После окончания эфира видео будет доступно в записи.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 19.08.21

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