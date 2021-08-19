В Омске следователь влюбилась в обвиняемого и помогла ему сбежать

В Омске следователь влюбилась в обвиняемого, чье дело вела, и помогла ему сбежать. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчину подозревали в краже денег с банковского счета. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако в июле обвиняемый пропал из поля зрения правоохранителей. Следователь заявляла, что ей ничего об этом неизвестно

«26 июля на окраине Омска оперативники остановили автомобиль Toyota Camry, за рулем которого находился беглец. Машина эта находилась в пользовании у следовательницы Мадины Шукеновой, поэтому любовная история выплыла наружу», – сообщает Baza.

В отношении Шукеновой будет возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий.

Омск, Зоя Осколкова

Омск. Другие новости 19.08.21

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