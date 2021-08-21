«Спутник Лайт» разрешили для вакцинации пожилых

Вакцина «Спутник Лайт» разрешена для защиты от коронавируса пожилых людей. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Спутник Лайт» является первым компонентом антиковидной вакцины «Спутник V». Препарат официально зарегистрирован в мае, не требует специальных условий для хранения и логистики и, по словам, разработчиков эффективен против новых штаммов коронавирусной инфекции.

«Эксперты дали разрешение на использование вакцины «Спутник Лайт» для лиц старше 60 лет», – сообщил Мурашко, уточнив, что «Спутник Лайт», прежде всего, применяют для повторной вакцинации уже привитых от COVID-19.

По словам министра на сегодняшний день вакцина есть во всех регионах.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 21.08.21

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