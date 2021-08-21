Самолет Sukhoj Superjet-100 опять «попал в историю»: борт, летевший из Волгограда в Москву, подал сигнал бедствия и начал резко снижаться.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня днем. Самолет «Россия», выполнявший рейс 6416, пролетая над Тамбовской областью, подал сигнал бедствия и снизился до 3 тысяч метров.

«Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах сообщал на возможность разгерметизации, однако позже в авиакомпании сообщили о неполадках в системе кондиционирования.

Самолет совершил штатную посадку в аэропорту Шереметьево в 14:27.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 21.08.21

С перевала Дятлова эвакуировали инструктора, у которого отказало сердце. / «Спутник Лайт» разрешили для вакцинации пожилых. / В России за сутки зафиксировано почти 800 летальных исходов от COVID-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»