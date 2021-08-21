В Москве задержали вышедших на одиночные пикеты к зданию ФСБ

В Москве журналисты вышли на одиночные пикеты у здания ФСБ на Лубянке. Они выступили против присвоения СМИ статусов иноагентов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полиция задержала 9 человек, двое из них – студенты.

Напомним, накануне министерство юстиции РФ внесло телеканал «Дождь», издание «Важные истории» и несколько журналистов в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Всего в настоящий момент в списке 18 СМИ и 25 физических лиц.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 21.08.21

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