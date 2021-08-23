В отношении ТК Дождь закон соблюден в полной мере считают в СПЧ

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что СПЧ не нашел нарушений законодательства в решении о включении в реестр СМИ-иноагентов телеканала «Дождь», – сообщает ТАСС.

Валерий Фадеев сообщил журналистам, что СПЧ получил разъяснение Минюста по всем вопросам. Он также добавил, что «было много вопросов, была определенная дискуссия».

«Если говорить о законе, то закон соблюден в полной мере, мы не обнаружили никаких нарушений законодательства в том, что касается включения телеканала «Дождь» в реестр иностранных агентов по двум критериям. Первый критерий – это распространение информации, публикаций, созданных СМИ-иноагентами. Второй – это получение финансирования из-за рубежа. Оба этих критерия, к сожалению, имеют место, поэтому телеканал «Дождь» включен в реестр иностранных агентов», – уточнил г-н Фадеев.

Также глава СПЧ заявил: «Телеканал может обратиться в суд, чтобы оспорить решение Минюста. Кроме того, СМИ, признанные иностранными агентами, могут выйти из этого статуса, если не будут получать деньги из-за границы».

Телеканал «Дождь», издание «Важные истории» и семь журналистов были включены реестр «иноагентов» Министерством юстиции РФ 20 августа.

Москва, Иван Бабурин

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