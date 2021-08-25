Великобритания эвакуирует из Афганистана около 200 собак и кошек

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил сегодня, 25 августа, что дал санкцию на воздушную эвакуацию из Кабула около 200 собак и кошек, – сообщает AFP.

Бывший морской офицер Пол Фартинг, владелец приюта для животных в Кабуле, зафрахтовал самолет для эвакуации животных и своего афганского персонала с членами семей. Всего он планирует вывезти около 140 собак и 60 кошек, а также 68 работников приюта и их родственников.

Следует отметить, еще накануне британский министр обороны Бен Уоллес заявлял, что не собирается «отдавать предпочтение животным, когда отчаявшиеся мужчины и женщины с детьми просят о помощи». Считается, что министр обороны изменил сегодня свое решение после реакции активистов Ассоциации защиты прав животных и вмешательства премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Эта тема уже несколько дней является предметом дебатов в Соединенном Королевстве, – сообщает AFP

Лондон, Иван Бабурин

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