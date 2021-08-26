В «Одноклассниках» появился конструктор стикеров

В «Одноклассниках» появилась возможность самостоятельно делать стикеры – соцсеть запустила специальный конструктор, не требующий навыков владения фоторедакторами.

Чтобы сделать стикер, надо при написании нового сообщения нажать на иконку стикеров и перейти в раздел «Конструктор». В открывшемся окне пользователю нужно выбрать понравившийся фон, добавить текст и отправить готовый стикер собеседнику. В качестве подложки для текста пользователи могут выбрать предустановленные фоны и картинки популярных мемов, среди которых популярный персонаж Гарольд, собака сиба-ину и скульптура, олицетворяющая фразу «рукалицо». Соцсеть планирует пополнять коллекцию фонов изображениями партнеров.

Создавать стикеры в режиме конструктора можно только в десктопной версии ОК. После отправки они сохраняются в разделе «Последние» и будут доступны для отправки уже в мобильных приложениях на Android и iOS, а также в мобильной версии соцсети.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 26.08.21

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