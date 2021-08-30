Более 43 миллионов россиян получат по 10 тысяч рублей в ближайший четверг

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила сегодня 30 августа, что «единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей позволит поддержать доходы более 43 миллионов наших граждан». Помощь получат все получатели пенсий: как пожилые граждане, так и граждане с инвалидностью, семьи, которые получают пенсии по случаю потери кормильца, – сообщает Российская газета.

Татьяна Голикова уточнила: «Выплаты единовременной помощи в один день – это уже сложившаяся, отработанная практика, и 2 сентября на банковскую карту получат выплаты уже 30,7 млн. человек. Еще 12,7млн., которые получают пенсии на дому, через «Почту России» или других доставщиков, получат выплаты одновременно с пенсией»,

Единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей будет зачислена в четверг, 2 сентября, всем гражданам, получающим пенсии на банковскую карту.

Помощь всем без исключения пенсионерам в размере десяти тысяч рублей предложил президент Владимир Путин. Такую необходимость он объяснил ростом инфляции сверх запланированного уровня.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 30.08.21

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