Мэр Железногорска отказался извиняться перед названной «быдлом» туристкой

Глава Железноводска Ставропольского края Евгений Моисеев резко отозвался о туристке, посетившей его город. И заявил, что продолжит использовать подобную риторику в беседах с критиками своего города.

Моисеев опубликовал на своей странице в соцсети призыв придумать лозунг для Железноводска. Среди комментаторов оказалась туристка, недавно побывавшая в городе после долгого перерыва. Женщина написала резкий комментарий и не стеснялась в выражениях.

«Вы его убили, как курорт убили… Орущие недомузыканты и бесящаяся под них фиолетовоголовая быдломолодежь», – возмутилась туристка под ником tanul_l_lka.

Глава Железноводска не сдержал эмоций и посоветовал женщине не возвращаться в его город. Он процитировал ее слова, обратив их на саму туристку.

«Недорогая наша «быдло-недо-бедно»– озабоченная и потерянная душа – обходите наш город-курорт стороной. Здесь не место озабоченным неудачникам», – написал Моисеев.

Мнения пользователей соцсети разделились: кто-то поддержал мэра, другие решили, что такая отповедь не соответствует его должности. Обсуждение продолжилось под следующими постами, и Евгений Моисеев решил с помощью видео обратиться к участникам дискуссии.

«Прочтите внимательно то, на что я ответил. Мои слова – это цитирование обращения от анонима. Давайте держаться в рамках приличия, иначе цитирование такое я буду продолжать», – сказал мэр в кадре.

Он добавил, что в Железноводске нет «быдломолодежи» и «недомузыкантов», а только самые лучшие жители. Многие пользователи в комментариях поддержали его и поблагодарили за работу для города.

Железногорск, Наталья Рязанова

Железногорск. Другие новости 31.08.21

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