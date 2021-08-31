Соцсеть запустила звуковые стикеры с типичными фразами учителей

В «Одноклассниках» запустили звуковые стикеры ко Дню знаний. Пользователи могут переслать друг другу почти анекдотичные фразы «Можешь же, когда захочешь!», «Мое терпение скоро лопнет!», «Потише можно?» и другие. Их озвучили певицы Наталья Подольская, Альбина Джанабаева и Нола.

Также в этой соцсети стартует «МесяцЗнаний» – под этим хештегом в специальной тематической ленте пользователи смогут следить за полезной информацией на тему образования – о познании мира, развитии детей дошкольного возраста и обучении школьников и студентов. В ленту будут попадать занимательные факты о культуре и науке, образовательные материалы для детей и родителей, а также публикации, посвященные карьере и дополнительному образованию взрослых.

В разделе «Идеи дня» в десктопной версии «Одноклассников» появится специальный конструктор публикаций, с помощью которого можно рассказать о самых любимых школьных уроках. По четвергам до 16 сентября будет проходить викторина с вопросами из школьной программы: победители получат призы, а в финале будет розыгрыш суперпризов – промокодов на 10 тысяч рублей.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 31.08.21

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