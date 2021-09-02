«Одноклассники» снизили стоимость подписки на музыку

«Одноклассники» снизили цену подписки на музыку и разрешили скачивать песни для прослушивания офлайн. Как сообщили в пресс-службе соцсети, до конца сентября подписаться на музыку можно будет за 75 рублей в месяц, цена будет действовать полгода.

Подписка даст возможность слушать музыку без рекламы и в фоновом режиме, а также скачивать треки в мобильном приложении на Android, в ближайшее время функция запустится на iOS. Возможность слушать музыку бесплатно сохраняется в открытом мобильном приложении или с компьютера.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 02.09.21

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