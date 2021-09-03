Лукойл заплатил за техногенную аварию в Коми 400 миллионов

Компания «ЛУКОЙЛ-Коми» добровольно выплатила 374 млн 186 тысяч рублей за загрязнение реки Колвы. Она протекает по территории Усинского района Коми и Ненецкому автономному округу.

Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. 11 мая из-за разгерметизации трубопровода в северную реку попало около 100 тонн нефтесодержащей жидкости. Пострадала и почва по линии берега. Росприроднадзор потребовал компенсировать ущерб.

«Наши специалисты долго работали на месте, совершали облёты, отбирали пробы и в итоге рассчитали ущерб. Бороться за сохранение арктической природы задача всех: государства, общественности и по-настоящему ответственных недропользователей. Ответственное поведение природопользователя – это то, к чему мы стремимся», – написала Радионова.

Республика Коми, Александр Непомнящий

Республика Коми. Другие новости 03.09.21

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