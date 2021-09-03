Жители Тюмени четыре часа подряд слушали песню «Третье сентября»

В пятницу, 3 сентября, четыре часа подряд одна из тюменских радиостанций в эфире своего утреннего шоу транслировала песню Михаила Шуфутинского «Третье сентября», а также кавер-версии на нее,– рассказали РИА Новости со ссылкой на представителя радиостанции.

Программный директор радиостанции рассказал, что «песня, действительно, играла четыре часа подряд, но это не одна и та же песня. В оригинале она звучала в начале часа после новостей, после всех рекламных выходов, и разбавлялась другими треками: каверами, ремиксами на песню».

Также представитель радиостанции отметил, что они уже третий года подряд позволяют себе подобную шутку, они любят «экспериментировать, хулиганить в эфире», благодаря чему периодически попадают в новостные ленты информагентств.

В следующем году 3 сентября выпадает на субботу. Поскольку утреннее шоу на радиостанции выходит по будням, теперь задача редакции – придумать, в каком формате в эфире праздновать 3 сентября в четвертый раз, – пишут РИА Новости.

Тюмень, Иван Бабурин

Тюмень. Другие новости 03.09.21

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