Приставы ищут многодетную мать, отдохнувшую в Сочи на детские выплаты

Полиция и приставы ищут жительницу Рыбно-Слободского района Татарстана, бросившую детей и уехавшую в Сочи. Билет женщина купила на детские пособия, передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Многодетная 34-летняя женщина получила выплаты для семей с детьми и пособие на покупку лекарств для ребенка-инвалида. Но не стала тратить деньги на детей, а купила билет и уехала в Сочи. Детей она бросила дома.

Родственники обратились в полицию, а правоохранители проверили женщину по всем ведомствам. Оказалось, она накопила долги по квартплате на 48 тыс. рублей, а ранее набрала кредиты в пяти банках и отказалась их платить без решения суда.

Теперь устроившую себе отпуск жительницу Татарстана ищут сотрудники полиции и Службы судебных приставов.

Казань, Наталья Рязанова

Казань. Другие новости 07.09.21

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