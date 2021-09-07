Российские соцсети запустили сервис поиска работы

«Одноклассники» вместе с VK Работа запустили сервис для поиска работы и сотрудников в соцсети. Соискатели с помощью нового сервиса смогут опубликовать резюме и найти подходящую работу.

В сервисе настроен удобный поиск с помощью фильтров и умная лента вакансий. Отфильтровывать вакансии можно с учетом района поиска, расстояния до работы, желаемой заработной платы и типа работы. Лента формируется на основе публичной информации из профиля пользователя и геолокации. Всего алгоритмы сервиса учитывают более 200 параметров поиска. Можно выбрать любую из 30 сфер деятельности: например, удаленную работу, подработку, работу на карантине, логистику, продажи, магазины и другое. Также в настройках доступны опции поиска работы людям с инвалидностью, без опыта работы или пользователям до 18 лет. Понравившиеся вакансии можно добавлять в избранное и просматривать отклики прямо внутри приложения.

А для компаний, которые ищут сотрудников в соцсети, появился полноценный личный кабинет. В нем можно опубликовать объявление, проверить отклики и связаться с соискателем. Вакансии могут быть опубликованы прямо в соцсети с помощью специального раздела «Разместить вакансию». Подсказки внутри HR-раздела помогут быстро заполнить информацию о должности будущего кандидата. Вакансия автоматически попадает в экосистему VK – в соцсети ОК, VK, и сервис VK Работа. Это позволит расширить географию поиска и в один клик опубликовать вакансию сразу на нескольких популярных площадках рунета.

Сервис доступен в основном меню десктопной версии ОК в разделе «Работа», а также в мобильных приложениях ОК на Android и iOS – в формате мини-приложения на базе платформы VK Mini Apps.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 07.09.21

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