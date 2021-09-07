Опрос: Все больше американцев выражают недовольство слежкой со стороны правительства

По мере приближения 20-й годовщины терактов 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке Центр исследований по связям с общественностью Associated Press-NORC провел опрос среди жителей США. Результаты опроса показали, что только около трети американцев считают оправданными войны в Афганистане и Ираке, а также все чаще выражают недовольство политикой слежки со стороны государства во имя национальной безопасности, – пишет AP.
Опрос, проведенный Associated Press-NORC, показывает, что за последнее десятилетие американцы все меньше поддерживают политику тотальной слежки со стороны государства, направленную на борьбу с терроризмом.
«И это несмотря на то, что международные угрозы после хаотичного завершения 20-летней войны в Афганистане снова все чаще становятся темой публикаций в СМИ», – пишет AP.
Результаты опроса показали – среди американцев угроза внутреннего экстремизма считается более серьезной, чем тема международного терроризма или экстремистских группировок за пределами Соединенных Штатов.
Кроме того, из опроса следует, что 46% американцев выступают против возможностей Агентства национальной безопасности (АНБ) в безосновательном мониторинге телефонных звонков, электронных писем и текстовых сообщений для целей внешней разведки.
Поддерживает такие действия правительства лишь 27%.
Граждане США считают, несмотря на то, что АНБ сосредоточено на слежке за границей, оно имеет возможность собирать сообщения американцев, если они находятся в контакте с кем-то за пределами страны.
Около половины американцев выступаюттакже против правительственного мониторинга без ордера поисковых запросов в Интернете.
Опрос Опрос Associated Press-NORC был проведен 12-16 августа.
Следует отметить, что десять лет назад согласно результатам опроса по той же теме, проведенном также AP-NORC, 47% американцев поддерживали подобные действия своего правительства, «против» было 30%.
Вашингтон, Иван Бабурин
Вашингтон. Другие новости 07.09.21
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