«Одноклассники» запустили платную подписку на публикации

В «Одноклассниках» появилась возможность зарабатывать на собственном эксклюзивном контенте.

Как сообщили в пресс-службе соцсети, администраторы групп могут вводить платную подписку на отдельные публикации, для этого не нужно будет заводить новую группу. Новый сервис дополнил уже работающие в соцсети возможности по сбору донатов в группе и трансляциях, а также созданию закрытой группы с платным доступом. Таким образом, авторы смогут использовать разные стратегии монетизации в соцсети: собирать донаты от спонсоров среди подписчиков, публиковать только платный контент либо разделять его на открытый и эксклюзивный по подписке.

Все возможности по зарабатыванию денег на контенте собраны в новом разделе «Монетизация». В новом сервисе платной подписки администраторы могут выбирать, какими публикациями делиться только по подписке, а какие публиковать в открытом доступе, стоимость также указывается по желанию автора. Платные публикации появятся в закрытой ленте группы: для тех подписчиков, кто внес деньги, она будет доступна в отдельной вкладке «Платные темы». Остальные подписчики группы во вкладке увидят предложение оплаты. В настройках раздела «Монетизация» есть возможность вывести все полученные средства на карту.

Москва, Людмила Прокофьева

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